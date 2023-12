Come creare un luogo di incontro perfetto con luci professionali

Creare un luogo di incontro nel proprio giardino dove accogliere i propri amici non è difficile. È necessario scegliere il luogo ideale: un patio, un’area verde o un angolo riservato del giardino, e arredarlo con gusto e un po’ di inventiva. Ovviamente non basta tagliare l’erba o acquistare i mobili giusti, ma è importante prestare molta attenzione anche alle luci. Questo aspetto è molto importante e per creare un’atmosfera intima e accogliente è possibile utilizzare delle luci professionali.

Quale tipo di illuminazione utilizzare?

Non è semplice dare una risposta secca al quesito. Questo perché occorre considerare tutta una serie di fattori come, ad esempio, la grandezza del giardino che si vuol illuminare, il budget che si ha a disposizione, lo stile che si vuol conferire all’ambiente, ecc. Ad esempio, durante il periodo natalizio potrebbe essere un’ottima idea puntare sulle luci di Natale per esterno professionali in modo da rendere il proprio giardino un luogo incantevole, perfetto per accogliere amici e parenti anche durante i mesi più freddi dell’anno. Un’ottima idea potrebbe essere quella di installare le classiche catene di luci in serie, utili ad esempio per illuminare il gazebo presente nel giardino, oppure mediante una tenda a led. È possibile anche installare dei simpatici animali natalizi nel giardino a led, ad esempio una renna 3D abbinata ad altre illuminazioni. A prescindere dalla tipologia di luce, è sempre bene puntare su luci da esterno professionali, capaci di durare alle intemperie esterne e di durare negli anni.

Tubi led

Uno dei suggerimenti principali per creare un luogo di incontro perfetto è delimitarlo rispetto alle altre zone del giardino. È importante far capire agli ospiti qual è la zona del giardino dove è possibile rilassarsi e le altre zone che, viceversa, sono adibite ad altre funzioni. Un modo efficace per farlo è utilizzare dei tubi LED che, oltre a segnare i confini, offrono visibilità durante le ore serali, creando un’atmosfera suggestiva. Questi tubi, posti strategicamente lungo i bordi dell’area, non solo delineano il luogo ma aggiungono anche un tocco moderno e accattivante all’intero giardino. In commercio esistono tante tipologie di tubi led, di diversi colori e dimensioni; pertanto, è possibile scegliere quelli più adatti all’atmosfera che si ha intenzione di conferire all’ambiente.

Luci segnapasso

Dopo aver delimitato correttamente il proprio giardino, è necessario far comprendere agli ospiti come accedervi, ad esempio mediante apposite luci. Infatti, integrare delle luci professionali segnapasso nel giardino è altrettanto importante per creare un ambiente di incontro sicuro e ben delineato nel giardino. Queste luci non solo individuano gli ostacoli (come le fiancate o gli scalini presenti) che potrebbero essere potenzialmente pericolosi, specie di notte, ma svolgono anche un ruolo estetico, migliorando la visibilità notturna in modo discreto ed elegante. Queste luci devono essere posizionate strategicamente lungo i percorsi, così da offrire una sorta di guida luminosa, che permette a chiunque di raggiungere in modo agevole l’area del giardino adibita al relax. Tutto ciò ovviamente migliora la sicurezza durante le ore serali, definendo chiaramente le zone di passaggio.