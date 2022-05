Come difendersi dal cyberbullismo, i carabinieri incontrano gli studenti

Il 2 maggio, inoltre, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, insieme ai militari della Stazione di Niscemi, hanno incontrato gli studenti dell’istituto d’istruzione secondaria superiore “Leonardo da Vinci” di Niscemi, per discutere sulle insidie del web e su come prevenirle. La conferenza, che ha visto la partecipazione di esperti in vari settori come il dott. Franco Lauria, psichiatra, e Concetta DI PIETRO, avvocato e docente di diritto, oltre che l’intervento del preside e di diversi docenti, ha toccato più temi.Particolare attenzione è stata posta sul disagio psicologico che un uso continuato ed imprudente dei cellulari può provocare e su quali siano invece gli aspetti da valorizzare per prevenire tale conseguenza: cura delle relazioni sociali in primis, con riguardo al dialogo in ambito familiare (figli – genitori), scolastico (studenti– docenti) e tra coetanei, ma anche passione per lo sport e curiosità verso lo studio.