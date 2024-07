“Come dune nel deserto”. Siccità in Sicilia finisce sul New York Times

PALERMO (ITALPRESS) – La siccità in Sicilia fa notizia anche oltreoceano. Il New York Times ha dedicato un articolo al fenomeno e ai suoi effetti su agricoltura e turismo.“Dopo aver perso i raccolti a causa della siccità, la Sicilia teme di perdere anche il turismo”, scrive il quotidiano statunitense. “Parti dell’Italia meridionale e altri paesi della regione – aggiunge l’articolo – stanno attraversando una delle peggiori siccità degli ultimi decenni. Le autorità dicono che stanno lavorando per salvare almeno il turismo”.Il quotidiano racconta la storia di un allevatore nella Sicilia meridionale, Lorenzo Iraci Sareri, tra “pendii così bruciati da somigliare a dune del deserto”. Mentre i turisti gustano granite sotto gli alberi e nuotano nel Mar Mediterraneo, nei terreni agricoli della Sicilia meridionale, lui osserva le sue mucche dirigersi al macello perchè, dopo mesi di siccità, non ha nè acqua nè cibo da dare loro.“E’ devastante”, afferma Iraci Sareri, in lacrime. “Non ho mai visto una cosa del genere”, aggiunge.Parti dell’Italia meridionale e altre regioni del Mediterraneo, tra cui la Grecia e la Spagna sudorientale, spiega il quotidiano statunitense, stanno attraversando una delle peggiori siccità degli ultimi decenni. E’ particolarmente devastante, dicono gli esperti citati dal NYT, perchè la mancanza di precipitazioni è stata aggravata da temperature più elevate causate dal cambiamento climatico.Nel suo racconto sulla siccità in Sicilia, infine, il New York Times cita anche il lago Pergusa, nell’area centrale dell’Isola e parte di una riserva naturale, che ora – secondo il quotidiano – somiglia a un “cratere pallido e asciutto”.

– Foto screenshot da www.nytimes.com –

(ITALPRESS).