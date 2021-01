Come fronteggiare lo stress da pandemia, il parere della psicologa

Alla fine di questo complesso anno, fare i conti con l’emergenza sanitaria non vuol dire soltanto analizzare il nostro sistema politico e istituzionale ma anche quello sanitario e sociale.

L’indice del livello di stress, dovuta alla prolungata crisi pandemica, è di 62/100. Tra i fattori scatenanti lo stress ci sono preoccupazioni e ansia per la salute propria e dei propri cari, instabilità economica, non aver elaborato adeguatamente l’isolamento sociale del lockdown, organizzazione del lavoro e della famiglia.

I sintomi si declinano in manifestazione psicopatologiche diverse da persona a persona, proprio perché le strategie che vengono messe in atto sono diverse per ognuno di noi. Quando queste strategie falliscono e la crisi diventa prolungata, allora stanchezza fisica, mentale e demotivazione, disturbi del sonno e della condotta alimentare, sono i principali sintomi che si osservano in quella che è stata chiamata “Fatica da pandemia”.

Lo vediamo nei nostri ragazzi sempre più demotivati allo studio per via della didattica a distanza e possiamo osservarlo anche nelle nostre relazioni più strette dominate da sentimenti di pessimismo e negatività.

Gli effetti dello stress prolungato sono poi deleteri per l’equilibrio psicofisico di ognuno di noi.