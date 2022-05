Come investire nel metaverso, tutto quello che devi sapere

Gela. Comprendere come investire nel metaverso significa informarsi su cos’è questo “nuovo mondo”, e per quale motivo lì fuori c’è gente che pensa di poterne trarre un guadagno. Questo in realtà, è il primo errore che si commette, in quanto nel momento in cui si “investe”, non c’è mai “un guadagno sicuro”.

Il mindset vincente dell’imprenditore o dell’investitore intelligente, è quello di esser conscio che una volta capitalizzato il denaro che si può permettere, è una somma che fin da subito potrebbe esser ritenuta andata perduta.

Investire nel metaverso al momento sembra piacere molto anche ai più giovani, anche se il mercato è ancora molto acerbo e serve una grande capacità di valutazione per creare dei guadagni. Come indicato da Prestitimag, investire non è affatto semplice e vanno seguite delle linee guida importantissime per non perdere subito il proprio capitale.

Cos’è e perché si chiama metaverso?

Il metaverso è un mondo digitale che potremmo definire quasi parallelo alla vita reale. Prima che questo trend tornasse a spopolare, tanti anni fa vi erano molteplici videogames che iniziavano a farci comprendere la possibilità di addentrarci in una vita secondaria.

Proprio per associarci alla “vita secondaria”, uno dei giochi del 2003 che si avvicinavano di più ad una realtà virtuale era proprio Second Life. L’azienda sviluppatrice e distributrice del titolo è l’americana Linden Lab, con il quale pensò bene di attirare i videogiocatori in un mondo completamente digitale.

Il metaverso infatti, funziona proprio come Second Life. I giocatori entrano in una rete digitale, dove potranno crearsi una vita a sé stante rispetto a quella reale in cui vivono: possono conoscere gente nuova, iniziare un nuovo lavoro, crearsi una famiglia e riuscire in quello che probabilmente, vorrebbero che succedesse nella realtà.