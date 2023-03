Come salvarsi dalla violenza psicologica, la parola agli esperti

Tra i relatori anche il giornalista del Quotidiano di Gela Jerry Italia che ha spiegato come sia necessario che i giornalisti affrontino l’argomento con l’obbligo deontologico di non esprimere giudizi di alcun genere. Il giornalista gelese ha inoltre relazionato sul fenomeno mediatico che la violenza psicologica troppo spesso scatena relegando in un angolo la vittima e non dandole più il valore che merita.

Lina Orlando nonostante la dolorosa recente perdita del fratello continua a portare avanti il lavoro che per anni hanno condiviso per amore della cultura a 360°.