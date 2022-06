Comitati pari opportunità, conferenza nazionale a Palermo: “Superare ogni discriminazione”

Gela. La Rete Regionale dei Comitati Pari Opportunità degli Ordini degli avvocati di Sicilia, presieduta dall’avvocato Rosy Musciarelli del foro di Gela, ha organizzato a Palermo nelle date del 24 e 25 giugno la Conferenza Nazionale dei CPO degli Avvocati Italiani denominate “Le giornate Siciliane delle pari Opportunità”. L’evento vedrà coinvolti tutti i massimi vertici dell’Avvocatura Siciliana e Nazionale, i componenti del CNF, dell’OCF e di Cassa Forense, nonché esponenti delle massime Istituzioni Nazionali e Regionali, con la presenza di oltre 200 partecipanti. La conferenza si svolgerà ai Cantieri Culturali alla Zisa e si articolerà in due giornate di studio ed approfondimento con diversi panel sulle tematiche della pari Opportunità per un totale di 12 ore complessive. Verranno affrontate ed approfondite le tematiche della pari opportunità e principi di non discriminazione nel mondo dell’avvocatura, ma anche nel contesto sociale in cui l’avvocatura opera, con la trattazione di problematiche attualissime quali, tra le altre, la violenza economica, il gender pay gap e l’uso discriminatorio del linguaggio.