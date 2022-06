Comitati quartiere, Incardona: “Non si faccia populismo, si delegittima lavoro commissioni”

“Io e i componenti della commissione abbiamo già incontrato in riunione i rappresentanti dei comitati di quartiere – aggiunge – abbiamo riscontrato che per alcune zone risultano più presidenti di comitato, anche due o tre. Ad esempio, capita a Settefarine. Abbiamo voluto un confronto anche sulla perimetrazione, che però non può essere allineata alle liste elettorali. Si andrebbe incontro al rischio di un possibile controllo del voto, che non possiamo permetterci. Non solo, ci sono cittadini che magari vivono in un quartiere ma che votano in un seggio di un’altra zona. Non può esserci un allineamento automatico, che non corrisponderebbe alla situazione effettiva. L’attività era stata avviata con l’ex dirigente, che ha però lasciato il Comune. Chiedo solo di non delegittimare l’attività che viene svolta dalle commissioni”. Posizioni nettamente differenti, quelle di Incardona e Ascia, che proprio in settimana hanno invece ottenuto rispettivamente il ruolo di vicepresidente e presidente di un’altra commissione importante, quella servizi sociali e istruzione.