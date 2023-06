Comitati rinunciano al ricorso al Tar, “sul rispetto dell’esito referendario andremo da altri giudici”

Gela. I comitati che da anni chiedono il rispetto dell’esito referendario, che sancì l’addio al Libero Consorzio di Caltanissetta, non hanno più interesse a procedere in sede amministrativa, davanti al Tar Palermo. I giudici hanno preso atto della dichiarazione depositata dai legali la scorsa settimana, indicando come “improcedibile” il ricorso. Una scelta ben precisa, quella fatta dai rappresentanti dei comitati, che adesso prepareranno un’azione rivolta al giudice ordinario, competente a pronunciarsi. “E’ stata una nostra valutazione – dice Filippo Franzone presidente del Comitato per lo sviluppo dell’area gelese – il Tar non aveva accolto la nostra richiesta di sospensiva e così ci siamo rivolti al Cga che ha ribadito la decisione, ma spiegando che la competenza non va rilevata nella giustizia amministrativa. Per questa ragione abbiamo presentato l’istanza al Tar per rinunciare al giudizio. Non ci arrendiamo e andremo avanti, avviando un’azione nella sede giudiziaria competente”.