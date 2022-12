Comitato San Giacomo: “Piena solidarietà all’artigiano colpito, basta violenza”

Il proprietario del Fiat Doblò colpito è componente del comitato di quartiere. Nel solidarizzare con lui, il comitato rilancia la questione sicurezza in città e soprattutto in un quartiere come San Giacomo, troppo spesso lasciato al proprio destino. Su quanto accaduto ieri notte in via Guccione sono state avviate indagini dai carabinieri.