Commercianti centro, “prima di chiudere al traffico serve confronto per vero rilancio”

Reputano essenziale la presenza di un poliziotto di quartiere, per tentare di bloccare l’aumento di furti e atti a danno delle attività economiche. “Il parcheggio Arena va riaperto h24”, aggiungono. Spingono ancora per un “piano del decoro urbano” e per l’incremento del numero di agenti della municipale, addetti alla Ztl. Proporranno ancora il miglioramento del servizio di raccolta rifiuti e il sostegno alla campagna già ribattezza “IocomproaGela”. Ora, attendono risposte dal municipio, in vista di una stagione estiva che non sarà semplice per nessuno.