Commercianti in consiglio, “fateci lavorare”: Greco, “insieme andremo da Musumeci”

Gela. “Non ce la facciamo più. Vogliamo una vostra risposta. Chiediamo di incontrare il presidente della Regione Nello Musumeci”. Gli esercenti, che devono fare i conti con la nuova zona rossa, sono arrivati in consiglio comunale. I lavori dell’assise civica sono stati sospesi, prima ancora di iniziare, per dare spazio alle parole dei commercianti. Autorganizzati, hanno chiesto di riaprire. “Lavoriamo con il green pass, ma fateci lavorare – ha detto uno di loro – le attività sono al fallimento, mentre altre lavorano senza sosta. I cittadini vanno negli altri Comuni e noi moriamo”. Gli esercenti hanno chiesto un intervento forte dell’amministrazione comunale. Il sindaco Lucio Greco ha spiegato che sono in corso contatti con la prefettura, con l’Asp e con la Regione. “Ci aspettiamo una variazione dei criteri – ha detto l’avvocato – però, se entro domani non ci saranno riscontri, saremo noi ad accompagnarvi a Palermo.