Commissione convoca Liardi e Tuccio: parte verifica su progetti definanziati

Gela. Gli assessorati regionali interessati e le forze di governo a Palermo negano i tagli dei fondi destinati alla città, ma dall’altra parte si è invece sollevato il fronte contro il definanziamento. Due tesi del tutto antitetiche, mentre i numeri, al momento, parlano di soldi (tanti) trasferiti su altri capitoli di spesa. Ci sono stati i primi 33 milioni di euro del “Patto per il Sud”, seguiti dai 5 milioni per il lungomare e lo svincolo Manfria-Roccazzelle e da ultimo i circa 140 milioni della darsena commerciale. Un nutrito elenco di soldi in fumo, che è ormai diventato l’unico vero oggetto del dibattito politico. La questione, nei prossimi giorni, si sposterà in commissione sviluppo economico, a Palazzo di Città. Il presidente Rosario Faraci e gli altri componenti Luigi Di Dio, Virginia Farruggia, Pierpaolo Grisanti ed Emanuele Alabiso, hanno convocato il dirigente Emanuele Tuccio e l’assessore ai lavori pubblici Ivan Liardi. Si cercherà di avere chiarimenti in merito ai ritardi nella progettazione esecutiva che sono stati lamentati da assessori regionali come il forzista Marco Falcone e il centrista Mimmo Turano, che hanno giustificato così il definanziamento di diversi progetti.