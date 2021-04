Commissione divisa su trasporto disabili, Grisanti: “Nessuna posizione concordata”

Gela. Il caso del trasporto disabili rischia seriamente di creare una bufera, anche nella maggioranza. Solo pochi minuti fa, è stata diffusa una comunicazione, con dichiarazioni pesanti contro la gestione Aias, attribuite alla commissione servizi sociali. Il presidente Valeria Caci e il vice Romina Morselli hanno puntato anche contro le “speculazioni” del Pd, respingendo quanto sostenuto da Aias, con una netta difesa dell’operato dell’assessore Nadia Gnoffo. Dichiarazioni, però, delle quali non erano affatto a conoscenza altri componenti della commissione. “Del trasporto disabili ci stiamo ancora occupando – dice il consigliere Udc Salvatore Incardona – non capisco queste affermazioni attribuite a tutta la commissione. Io prendo le distanze”. Ancora più aspre sono le reazioni del consigliere di “Liberamente” Pierpaolo Grisanti, altro componente. “Non siamo stati informati di nulla – dice – non è la posizione della commissione servizi sociali ma solo del presidente e del vice. Nessuno può permettersi di usare il riferimento alla commissione per rendere pubbliche posizioni non condivise. Né io né gli altri componenti, Salvatore Incardona e Giuseppe Spata, siamo stati informati. E’ assurdo”.