Commissione sanità, “bene il miglioramento del punto prelievi ma Asp ha interrotto ogni rapporto”

Pero’ convince poco l’atteggiamento del management dell’Azienda sanitaria. “Riscontriamo, nostro malgrado, ogni interruzione dei rapporti istituzionali voluti e intrattenuti dalla commissione. Ci saremmo aspettati un riscontro positivo rispetto ai risultati ottenuti, con risposte da parte della dirigenza Asp, considerato che la commissione aveva sollevato l’inefficienza del servizio e che oggi per il bene della comunità pare abbia raggiunto uno standard di normalità. La commissione vuole ricordare che ogni interlocuzione e audizione non dovrà essere considerata dalla dirigenza Asp come un processo sommario, quanto piuttosto un rapporto di collaborazione per il bene dei nostri cittadini”, concludono.