Commissione, “scontro superato continuiamo a lavorare”: Sammito, “lunedì capigruppo”

Gela. “Non vogliamo dare alla città un’immagine che non ci è mai appartenuta, ovvero di scontro e di divisioni. Stiamo già lavorando a testa bassa, anche sul servizio di trasporto disabili”. Dalla commissione bilancio e servizi sociali, i componenti di maggioranza Valeria Caci, Salvatore Incardona e Romina Morselli gettano acqua sul fuoco delle polemiche, che ieri hanno fatto traballare tutto. “Siamo molto dispiaciuti per la decisione del consigliere Pierpaolo Grisanti – dicono – ma vogliamo continuare a lavorare in maniera fattiva. Questa commissione, in due anni, è sempre stata garanzia di efficienza e di assoluta attendibilità, anche rispetto ai tanti pareri rilasciati”. I tre consiglieri di maggioranza vogliono mettersi alle spalle le polemiche, soprattutto politiche. “Abbiamo convocato, già per domani, l’assessore Nadia Gnoffo, il dirigente Maria Morinello e il presidente della Consulta Livio Aliotta – aggiungono Caci, Incardona e Morselli – avremo un confronto anche con l’assessore al bilancio Danilo Giordano e con il dirigente Alberto Depetro, per valutare gli aspetti più strettamente finanziari connessi al servizio di trasposto disabili. Questa commissione vuole garantire e difendere i diritti di tutti i cittadini”. Dalla presidenza del consiglio comunale, tirata in ballo dai dem dopo il duro attacco di Caci e Morselli, arriva un invito a ristabilire toni, istituzionalmente responsabili.