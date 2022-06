Commissione servizi sociali, si decide nuova presidenza: conferma per l’opposizione?

Gela. L’ormai ex presidente, il consigliere Salvatore Scerra, si è dimesso dalla carica, a seguito dell’inchiesta “Avaritia”. Si ritorna così a parlare di presidenza della commissione servizi sociali e istruzione. Domani, i componenti si riuniranno, insieme al presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito. Bisognerà arrivare ad un’intesa per far ripartire l’attività della commissione, con un nuovo presidente. Scerra ha scelto di fare un passo indietro, per non incidere sul lavoro del resto dei componenti. Potrebbe essere l’occasione da parte della maggioranza per un’apertura ad esponenti di opposizione? Le scelte per la presidenza, infatti, sembrano passare proprio dall’opposizione. Tra le soluzioni possibili, l’attuale vicepresidente Alessandra Ascia, ex dem ora nel gruppo “Rinnova”, oppure l’indipendente Paola Giudice. Della commissione, infatti, fanno parte anche il forzista Rosario Trainito, il civico Rosario Faraci e il centrista Salvatore Incardona, che però rivestono già la carica di presidente, rispettivamente nelle commissioni sanità, sviluppo economico e affari generali. Un’alternativa potrebbe essere quella che porta ad un altro civico, di maggioranza, il consigliere di “Impegno comune” Giuseppe Guastella. Per non intaccare gli equilibri, già fortemente scossi, la soluzione naturale dovrebbe ricadere su un cambio della guardia, sempre tra esponenti di opposizione (Ascia oppure Giudice). Sulle decisioni della commissione potrebbero pesare anche i rapporti interni alla maggioranza.