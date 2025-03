Commissione servizi sociali si cambia, Fasciana lascia: arriva l’altra dem Alabiso

Gela. Un cambio in corsa nella composizione delle commissioni consiliari, che a Palazzo di Città hanno avviato la loro attività ormai dallo scorso anno. Il consigliere dem Maria Grazia Fasciana lascia la commissione servizi sociali e istruzione, della quale è stata presidente. L’esponente del Partito democratico ha presentato le dimissioni, ritenendo che gli impegni lavorativi non le permettono di assolvere a pieno. Lascia la commissione e farà parte, come componente, di quella che si occupa di sport e cultura, affidata alla meloniana Cavallo. In commissione servizi sociali arriva invece un’altra dem, Lorena Alabiso.