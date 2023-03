Commissione sport e turismo, Cascino lascia presidenza: “Messi da parte pure su 80° dello sbarco”

Gela. “Una commissione importante messa da parte e praticamente non considerata”. Il consigliere comunale Vincenzo Cascino ha formalizzato le dimissioni. Lascia la presidenza della commissione sport e turismo. Una decisione maturata negli ultimi giorni, conseguenza della strategia adottata dall’amministrazione comunale anzitutto per un evento di rilievo come l’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato. “Nonostante l’attività svolta e i progetti che avremmo potuto proporre – dice – non abbiamo avuto nessun riscontro. Si è preferito nominare un gruppo di esperti, sicuramente di tutto valore, ma senza neanche consultarci. In questi mesi, abbiamo avviato una serie di attività e di contatti anche con la soprintendenza. Abbiamo monitorato i cantieri del museo del mare e di quello archeologico. Abbiamo visitato un’area veramente di pregio, la cosiddetta “Gela in miniatura”, che pensiamo vada valorizzata nel percorso turistico per l’ottantesimo dello sbarco. E’ stato tutto inutile. La politica è stata messa da parte. A questo punto, di cosa dovrebbe occuparsi la commissione? Le dimissioni sono anche per rispetto nei confronti degli altri componenti”. La riflessione di Cascino arriva mentre il sindaco Lucio Greco e l’assessore Salvatore Incardona, in più occasioni, hanno spiegato di puntare parecchio sull’evento dell’ottantesimo anniversario.