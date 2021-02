Commissione su obiettivi giunta, sentito Di Stefano: Regione segnala ritardi “Caronte”

Gela. Il rilancio dell’azione amministrativa, a Palazzo di Città, non passa solo dagli incastri politici, ma anche dai programmi da realizzare. La commissione consiliare bilancio ha iniziato un giro di audizioni, che porterà davanti ai consiglieri praticamente tutti gli assessori della giunta Greco. Ieri, l’esordio è toccato al vicesindaco Terenziano Di Stefano, in questo periodo impegnato soprattutto nella definizione del piano degli obiettivi da assegnare ai dirigenti, a cominciare dal completamento delle procedure per arrivare ai finanziamenti di importanti progetti. Negli scorsi giorni, il vicesindaco è stato a Palermo, in attesa di portare in municipio altri decreti di finanziamento, per il programma di Agenda Urbana. Pare però che i tecnici palermitani abbiano registrato alcuni ritardi nella trasmissione dei dati sul portale Caronte, legati a progetti del “Patto per il Sud”. Un inconveniente che fa slittare di conseguenza anche il rilascio dei decreti finali per altri programmi come “Agenda Urbana”. Di Stefano ha già attivato gli uffici del municipio, che dovranno aggiornare prima possibile la piattaforma. Non vuole correre rischi per “Agenda Urbana”, che ad oggi non ha mai subito ritardi. La commissione bilancio, presieduta da Valeria Caci, riconvocherà Di Stefano non appena sarà definito il piano degli obiettivi, ma anche per verificare tutti gli sviluppi di “Agenda Urbana”.