Commissione, “screening mammografico molto importante”: forte attenzione sull’ospedale

Gela. Lo screening mammografico continua ad essere molto importante, per prevenire patologie come il tumore al seno. La commissione consiliare sanità, presieduta da Rosario Tranito, ritiene essenziale una partecipazione consistente, in vista del 23 e del 24 ottobre. Sarà possibile prenotarsi, contattando lo 0934 559226. Lo screening è previsto al “Vittorio Emanuele” e nei nosocomi di Caltanissetta, Niscemi e Mussomeli. “È importante che soprattutto le ragazze giovani della fascia di età tra i 18 e i 35 anni – spiegano i componenti della commissione consiliare sanità – colgano l’occasione per fare un controllo. Un grazie va all’Asp e alla direzione sanitaria dei nosocomi territoriali, di Gea e Niscemi, per aver promosso questa iniziativa. La commissione sarà sempre a sostegno di queste proposte”.