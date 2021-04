Commissioni consiliari, verso nuova proposta: otto e competenze riviste

Gela. Si va avanti a passi piuttosto lenti, anche perché davanti all’emergenza sanitaria non è certamente una priorità, ma il percorso potrebbe sfociare a breve in una rivisitazione, in corsa, delle commissioni consiliari. Nell’ultimo periodo, a Palazzo di Città, con la commissione sanità in trincea sulle scuole, anche in controtendenza rispetto all’amministrazione comunale, e le tensioni vissute in commissione servizi sociali e bilancio, il tema è piuttosto sentito. Da tempo, la commissione affari generali lavora ad una proposta complessiva per rivedere l’attuale composizione delle commissioni, ma anche per organizzare in maniera differente le competenze attribuite. Nel progetto che sarà valutato, si prevedono in totale otto commissioni a fronte delle attuali cinque e una mini “rivoluzione” rispetto alle competenze. Anche questa mattina, nel corso della conferenza dei capigruppo, convocata dal presidente dell’assise civica Salvatore Sammito, pare ci sia stato qualche accenno alla vicenda commissioni.