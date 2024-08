Commissioni e Unione dei Comuni, pieno accordo in aula: Giudice, “frutto del dialogo”

Gela. E’ stata elogiata in aula per il lavoro fatto nella definizione dello schema delle otto commissioni consilari, il presidente Paola Giudice conferma che la concordia istituzionale è un passo importante per lavorare in favore della città. “Voglio esprimere grande soddisfazione per il risultato e per la serenità con la quale stasera il consiglio comunale ha votato all’unanimità la mia proposta di composizione delle otto commissioni consiliari permanenti”, spiega Giudice.