Commissioni, il presidente Giudice ha sondato tutti i gruppi: a breve lo schema da portare in aula

Gela. La terza prova della nuova assise civica è fissata per la prossima settimana, dopo l’esordio e la riunione d’urgenza per Pef e tariffe Tari. Il presidente Paola Giudice dovrà collocare tutti i tasselli delle otto commissioni consiliari. Ha concluso il giro di “consultazioni” con i gruppi rappresentati al civico consesso. “Si tratta adesso di definire lo schema da presentare”, precisa. Come aveva già riferito, si muoverà sulla base delle inclinazioni e delle competenze professionali dei consiglieri. Anche in questo caso, sulla falsariga della sua elezione e di quella del vice Antonino Biundo, si cercherà la massima condivisione tra maggioranza e minoranza. Giudice non vuole un clima di tensione e del resto nessuno pare intenzione ad alzare il livello della contesa politica. L’obiettivo è dare piena rappresentanza a tutte le parti. E’ inevitabile che nessuno voglia rimanere indietro, anzitutto tra le fila dei distefaniani.