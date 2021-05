Commissioni…si cambia? In aula arriva la proposta: maggioranza messa alla prova

Gela. Una piena condivisione ancora non c’è, forse neanche all’interno della maggioranza del sindaco Lucio Greco. Però, in aula arriva comunque la proposta di variazione delle commissioni consiliari, che potrebbe rivedere l’organizzazione complessiva, in corso d’opera. La commissione affari generali, presieduta da Vincenzo Casciana, composta da Salvatore Scerra, Davide Sincero, Paola Giudice e Alessandra Ascia, ha scelto di far arrivare in consiglio la rivisitazione dell’intera architettura, anche politica, delle commissioni, partendo dal presupposto che l’attuale assegnazione delle materie, non consente di coprire importanti settori. Tra le altre cose, si prevede un ampliamento del numero di commissioni, dalle attuali cinque ad otto. Anche questo passaggio non ha trovato consensi unanimi. Sicuramente, si tratterebbe di una mini “rivoluzione” rispetto soprattutto alle competenze. Il punto sulle commissioni è inserito all’ordine del giorno della nuova riunione di consiglio, convocata per la prossima settimana dal presidente Salvatore Sammito. Servirà a valutare anche diversi debiti fuori bilancio, che attendono di essere approvati. Sulla riorganizzazione delle commissioni, probabilmente incideranno le recenti tensioni che si sono registrate tra i componenti di quella servizi sociali, che hanno portato alle dimissioni di Pierpaolo Grisanti (che continua a far parte invece della commissione sviluppo economico).