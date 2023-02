Comparto agricolo in ginocchio per maltempo, assessore in commissione: “Lavoro in sinergia”

In giornata, l’assessore è stato sentito dalla commissione consiliare agricoltura, presieduta da Carlo Romano. “Stiamo lavorando in sinergia con l’assessore Incardona affinché gli imprenditori agricoli del nostro territorio possano avere i ristori dovuti in seguito ai danni causati dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo tra l’8 e il 10 febbraio nel territorio della provincia di Caltanissetta. A breve, ci sarà una delibera di giunta per lo stato di calamità e faremo di tutto, grazie anche ai diversi riferimenti regionali del territorio – fanno sapere i componenti della commissione – per accelerare l’iter e per ottenere i contributi necessari a risollevare le nostre imprese agricole, già enormemente penalizzate. Verificheremo e monitoreremo la possibilità di attivare interventi immediati per far fronte ai danni subiti”.