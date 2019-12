Comparto agricolo senza acqua, Regione autorizza lavori su interconnessione Disueri-Cimia

Gela. Poco prima della visita in città del presidente della Regione Nello Musumeci, gli agricoltori locali hanno nuovamente denunciato il guasto all’interconnessione tra la diga Disueri e l’invaso Cimia, che mette in ginocchio buona parte del comparto locale. Per circa otto mesi, non hanno avuto risposte. A Palermo, però, qualcosa si è mosso. Dall’assessorato all’energia è arrivato l’affidamento dei lavori per il ripristino. Se li è aggiudicati un’azienda agrigentina, per una somma di poco inferiore ai seimila euro. A questo punto, la mancanza di acqua a Cimia potrebbe essere superata con i lavori autorizzati e coperti finanziariamente. Gli agricoltori, attraverso Liborio Scudera, si sono appellati al governatore Musumeci, anche perché nel corso dei mesi si erano susseguiti i solleciti.