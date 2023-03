“Compensazioni Eni per lo sbarco? Non ci sarebbe alcuna anomalia”, Incardona: “In Regione porte aperte”

Gela. “Una parte delle compensazioni Eni per finanziare l’anniversario dello sbarco alleato? Per ora, è solo un’ipotesi fantasiosa avanzata da chi vuole fare terrorismo mediatico. In ogni caso, non ci sarebbe nulla di anomalo”. L’assessore Salvatore Incardona, da diverse settimane è impegnato insieme al sindaco Greco nella fase preparatoria dell’ottantesimo dello sbarco. Si punta ad un evento in grade stile, per tentare un traino anzitutto turistico. In una fase di profonda difficoltà finanziaria del municipio, dall’opposizione sono stati sollevati i primi dubbi sull’opportunità di prevedere consistenti fondi per la manifestazione estiva. “Sento parlare di cifre che non corrispondono ad alcuna nostra volontà – continua Incardona – con Eni stiamo parlando, così come ho fatto anche per il carnevale. Se l’azienda intendesse contribuire con una sponsorizzazione non ci vedrei assolutamente nulla di strano. Ma stiamo parlando anche con altre aziende. Le compensazioni, comunque, sono destinate anche allo sviluppo turistico e culturale del territorio e penso che eventualmente possano essere una soluzione in linea con la disciplina che le regolamenta. Non ci sarebbe nessuna anomalia, lo voglio ripetere. Ho risposto alla commissione sviluppo economico e sono pronto a farlo in ogni sede. Non abbiamo nulla da nascondere e stiamo lavorando solo per la città e per una ripresa che sia anche turistica”.