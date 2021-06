Compensazioni illecite, indagini dei pm romani: coinvolto anche imprenditore gelese

Gela. La pista delle compensazioni tributarie illecite conduce anche nella zona di Roma. C’è infatti un imprenditore gelese, tra i coinvolti in un’inchiesta coordinata dai pm capitolini. Durante gli accertamenti, è risultato essere a capo di una società, che sarebbe stata utilizzata, insieme ad altre, per compensare indebitamente somme per circa 800 mila euro. Pare che l’imprenditore sia già stato toccato da altre indagini dello stesso tipo. Nell’inchiesta romana, ne risponde con altri cinque presunti complici. Secondo le accuse, tutti sarebbero stati a conoscenza del giro illecito di compensazioni non dovute, ma avrebbero messo a disposizione le loro società, per assicurare il riconoscimento dei successivi introiti. Si ipotizzano diversi reati, legati alla normativa tributaria e fiscale.