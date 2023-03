Compensazioni per le discariche sul territorio, commissione valuta prime verifiche

Gela. La presenza sul territorio comunale di discariche di vario tipo, compresa quella pienamente attiva di Timpazzo, potrebbe comportare l’ottenimento di compensazioni in favore del municipio, da destinare al risanamento e ai servizi. Ad inizio settimana, in consiglio comunale, è stata approvata la mozione presentata dall’indipendente Luigi Di Dio e sposata da tutti i presenti, senza distinzione tra maggioranza e opposizione. Compensazioni ambientali che dovrebbero ricadere su un territorio, dove nel tempo gli impatti dovuti ai siti di conferimento probabilmente sono stati anche sottovalutati. La questione, a breve, potrebbe essere oggetto di nuovi approfondimenti da parte della commissione bilancio, presieduta dal meloniano Pierpaolo Grisanti. Il sì dell’aula potrebbe favorire un’analisi normativa più approfondita, anche per comprendere se possano esserci margini effettivi ai quali far riferimento per iniziare a strutturare una disciplina in tal senso. I primi accenni ci sono stati proprio in commissione e potrebbe partire un lavoro più ampio sul punto, probabilmente coinvolgendo anche gli uffici tecnici dell’ente comunale. L’amministrazione sembra interessata a valutare e incassare compensazioni sui siti di conferimento fornirebbe apporti finanziari importanti ad un ente che sta attraversando una fase di crisi finanziaria, inevitabilmente destinata a protrarsi anche per il dopo-Greco. Di Dio, in aula consiliare durante il dibattito, ha citato Timpazzo ma anche l’ex sito di conferimento di Cipollina e ancora le ex discariche industriali di Piana del Signore e Marabusca e il sistema Tmb.