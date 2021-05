Complesso ellenistico in via Romagnoli, Regione dispone vincolo sull’intera area

Gela. La procedura ufficiale prese il via lo scorso anno. Ora, anche il Comune ha pubblicato il provvedimento dell’assessorato regionale dei beni culturali che pone il vincolo archeologico sull’area di via Romagnoli, dove in passato emerse un complesso termale di età ellenistica che la soprintendenza di Caltanissetta considera “di grande rilevanza archeologica”. Al provvedimento, firmato dal dirigente del servizio tutela e acquisizioni dell’assessorato regionale, è allegata la relazione tecnica prodotta dalla soprintendenza nissena. Già al momento di ufficializzare la proposta di vincolo, gli esperti avevano scritto che la rilevanza dell’intera area era da legare anche alla “tipologia costruttiva” e alla “rarità, in Sicilia, della sua pregevole decorazione musiva”. L’assessorato ha così deciso di disporre il vincolo di interesse archeologico “particolarmente importante”. Un passo che sostanzialmente esclude ogni tipo di attività, soprattutto costruttiva, che possa danneggiare quanto già riemerso in superficie. Il complesso ellenistico venne individuato durante lavori edili privati, in una zona che negli anni è diventata fortemente urbanizzata, con decine di immobili costruiti, tutt’intorno.