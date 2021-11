Complesso sportivo a Scavone, “aree di proprietà del Comune”: autorizzazioni a rischio?

Gela. Le verifiche tecniche sarebbero attualmente in corso. Dal settore comunale territorio ed edilizia, negli scorsi giorni, è partita una nota, indirizzata anche al sindaco Lucio Greco, al segretario generale Loredana Patti e all’assessore Ivan Liardi. Dopo ulteriori accertamenti, il dirigente Grazia Cosentino ha confermato che l’area sportiva Santa Lucia, a Scavone, non risulta di proprietà dello Iacp, ma del Comune. Le originarie autorizzazioni, risalenti al periodo compreso tra 2007 e 2008, vennero rilasciate dal municipio, per la realizzazione di un campo da calcio a cinque, su istanza della parrocchia. In quella fase e anche di recente, a seguito di un’ulteriore richiesta per tre campi polivalenti, in sostituzione di quello da calcio, i tecnici pare ritenessero che tutta l’area fosse di proprietà dell’Istituto autonomo case popolari.