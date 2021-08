Compostaggio, Ato sceglie nuova società: affidato servizio per condurre l’impianto

Gela. Ormai da mesi, intorno all’impianto di compostaggio di Brucazzi, ruotano tante attenzioni, anche politiche. La Regione ha dato seguito al progetto di aumento della capacità per la lavorazione dei conferimenti e da tempo va avanti la contesa, anche giudiziaria, per la gestione del sistema. L’Ato Cl2 in liquidazione e la Srr4 non sono affatto concordi sulla linea da seguire e negli scorsi giorni si sono tenute nuove riunioni. A Brucazzi, la guida dell’Ato Cl2, intanto, ha deciso di affidarsi ad una nuova società, che si occuperà di condurre l’impianto. Il commissario liquidatore Giuseppe Lucisano, dopo varie verifiche, ha disposto di interrompere il rapporto con l’azienda locale General Service, che avrebbe dovuto proseguire fino al prossimo dicembre (l’importo complessivo definito nel 2017 era di 427 mila euro). L’azienda aveva ottenuto l’appalto con la precedente gestione dell’Ato. Valutando le offerte avanzate, in base ad un avviso, l’ambito ha affidato le attività alla catanese Progitec. Si tratta di un’azienda che già gestisce impianti di questo tipo. “E’ una società assolutamente professionale – dice Lucisano – e sicuramente ci permetterà di migliorare ancora di più gli standard. L’offerta è stata ritenuta congrua”. Nelle ultime settimane, Timpazzo non accetta i conferimenti dei sovvalli che arrivano da Brucazzi.