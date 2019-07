Comune chiede a Caltaqua di pagare Tosap, azienda dice no alle cartelle del municipio

Gela. I manager di Caltaqua, l’azienda italo-spagnola che gestisce il servizio idrico integrato in città, non intendono pagare la Tosap, l’imposta sull’occupazione del suolo pubblico. Circa 250 mila euro, chiesti dal Comune, per gli anni che vanno dal 2014 al 2018. I funzionari dell’ente hanno fatto notificare le relative cartelle esattoriali, ma per tutta risposta i manager dell’azienda hanno dato mandato di agire in Commissione tributaria provinciale, per ottenere l’annullamento degli avvisi. Ritengono che la Tosap non sia dovuta al Comune. La questione finirà appunto alla Commissione tributaria, perché l’amministrazione comunale, a sua volta, si costituirà per ottenere invece il pagamento delle somme. Ci sono già alcuni precedenti dello stesso tipo.