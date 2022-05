Comune e ASP, incontro sulle prospettive del CSM

Ieri mattina l’ente comune e l’asp hanno fatto un sopralluogo nei locali di via Ascoli che l’associazione Arci “Le nuvole” ha concesso per ampliare il centro diurno. I locali che erano stati donati precedentemente all’associazione dal comune di Gela permetteranno l’ampliamento del centro diurno in cui è già in progetto inserire una stanza sensoriale .