Comune e chiesa Madre illuminati con i colori dell’Ucraina, “fermare la guerra”

L’iniziativa si terrà domani, mercoledì delle Ceneri, in occasione della giornata di digiuno per la pace, l’iniziativa lanciata da Papa Francesco per invitare tutti ad un momento di preghiera e di condivisione. Il sindaco Lucio Greco e gli amministratori saranno in municipio, per unirsi alle tante voci di chi, da giorni, vuole e chiede che cessino immediatamente tutte le ostilità.