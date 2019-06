Comune non ha mai pagato gli espropri in contrada Olivastro, doppia condanna da oltre 180 mila euro

Gela. Circa 188 mila euro, oltre gli interessi per il tempo ormai trascorso. Questa volta, a battere a cassa in municipio sono alcuni ex proprietari di terreni, in passato espropriati per l’avvio dei cantieri di edilizia economica e popolare in contrada Olivastro. I soliti espropri “allegri”, che alleggeriranno ancora una volta le finanze del municipio. Con due sentenze, i giudici del Tar Palermo hanno accolto i ricorsi di ottemperanza avanzati dai legali degli ex proprietari. La giustizia civile gli ha già dato ragione, disponendo in loro favore il pagamento delle indennità che non sono mai state versate, oltre agli interessi. Ad oggi, però, il Comune non pagato e ora arriva il doppio verdetto dei magistrati palermitani. Le indennità dovranno essere coperte entro i prossimi sessanta giorni.