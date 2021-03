Comune non interviene, tre giovani ripuliscono la zona di via Mulino

Gela. Interventi di pulizia per rendere più decoroso il quartiere vengono chiesti da almeno un anno, soprattutto nella zona delle scale di via Mulino. Risposte da Palazzo di Città non ne sono arrivate. Questa mattina, tre giovani, con sacchi, scope e tutto il necessario anche per eliminare le erbacce, hanno effettuato lavori nella zona. Si tratta di ragazzi del quartiere che da volontari hanno deciso di effettuare interventi di pulizia, nelle stesse strade che attraversano giornalmente. Rocco Landolina, Giovanni Tasca e Salvatore Casciana hanno messo a disposizione il loro tempo e le loro forze per cercare di dare maggiore dignità alla zona.