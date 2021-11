“Comune non rimborsa spese legali sostenute dai dipendenti”, Cannizzo: “E’ antisindacale”

Gela. Manca anche lo stanziamento di bilancio per i rimborsi delle spese legali che diversi dipendenti del Comune hanno dovuto sostenere, dopo essere stati sottoposti a procedimenti giudiziari, conclusisi. La segreteria provinciale della Fp-Cgil area sud della provincia, retta da Nicola Cannizzo, ha scritto ufficialmente al sindaco, ma anche al segretario generale, ai dirigenti dei settori interessati e all’esperto del primo cittadino per le questioni legali (l’avvocato Giuseppe D’Aleo). Per la sigla di categoria della Cgil, il mancato rimborso delle spese dei giudizi, viola la disciplina in materia e potrebbe prefigurare un danno, sotto osservazione da parte della Corte dei Conti. Secondo Cannizzo, le mancate risposte su questo tema profilano una vera e propria condotta antisindacale.