Comune, parte da oggi il servizio Asacom per gli alunni fino a 14 anni

“Ho chiesto che vengano convertite e utilizzate per l’Asacom scolastico, essendo finalmente la scuola tornata in presenza. In questo modo, – afferma Gnoffo – sarà possibile garantire più ore di assistenza agli studenti e coprire in toto il fabbisogno fatto presente dalle scuole, che hanno segnalato ragazzi in più rispetto allo scorso anno. Quello che vorrei sottolineare – continua l’assessore – è che ho ricevuto da pochi giorni la delega all’istruzione, pertanto sono di verifica e di studio. Di certo, una delle prime cose che intendo fare è interfacciarmi con il dirigente del settore Bilancio per capire se sia possibile una variazione di bilancio, al fine di creare un capitolo specifico per l’assistenza degli alunni.

Fino ad oggi, ho garantito il servizio grazie al settore Servizi Sociali, ma ora bisogna recuperare somme anche dal capitolo dell’Istruzione”.