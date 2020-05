Comune sanificato con ozono, 20mila euro ma il decreto ministeriale non lo prevede

Gela. Quasi ventimila euro per interventi urgenti di sanificazione con ozono, non contemplati dall’Oms e nella circolare del ministero della Salute del 22 febbraio 2020.

In quest’ultima circostanza il governo raccomanda, per la decontaminazione di ambienti non sanitari, definendone le percentuali, l’uso di ipoclorito di sodio ed etanolo.

L’affidamento diretto è stato chiesto dal sindaco Lucio Greco che ha firmato una ordinanza il 10 marzo per un costo complessivo pari a 17.080 euro iva inclusa, successivamente lievitato a 19.215 euro a causa della necessità di ripetere (il 2 aprile) la sanificazione presso i locali di via Marsala dove insiste il settore Lavori pubblici e il centro per l’impiego, quest’ultimo interessato da due dipendenti risultati positivi al covid-19. Una accortezza che si inserisce in una più vasta polemica nazionale dove le imprese di disinfestazione titolate ricordano l’esclusione di interventi con ozono per sanificare gli ambienti non sanitari, con particolare riferimenti, dove si è registrata la presenza di soggetti positivi al covid-19.

In Comune, il decreto sindacale è stato definitivamente varato dall’ormai ex dirigente del settore Ambiente, Orazio Marino, trasferito il 2 maggio al settore Territorio lasciando l’incarico a Grazia Cosentino già alla guida del settore Sport, turismo e spettacolo.