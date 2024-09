“Comunelli rischia il fermo totale, occorrono progetti reali”, Scudera: “Puntare su acque reflue”

Gela. Quello delle dighe è un vuoto che sta mettendo sotto scacco l’intero comparto agricolo del territorio. L’acqua non riesce ad arrivare dai bacini artificiali mentre la siccità fa il resto. Migliaia di aziende sono in forte difficoltà. Questa mattina, il gruppo consiliare del Pd è arrivato a Comunelli, un invaso che di fatto non esiste più. L’acqua non c’è e per i dem servirebbero interventi immediati per eliminare il fango dalla valvola di fondo. E’ una situazione che gli operatori denunciano da anni. “Fa piacere che la politica inizia a prendere contezza di ciò che sta accadendo – dice l’imprenditore del settore Liborio Scudera – hanno fatto bene a recarsi a Comunelli. Però, dire che il problema si può superare con lavori a costi limitati è assolutamente impreciso. La valvola di fondo dell’invaso è bloccata da almeno diciotto metri di fango. E’ una vicenda che si protrae da vent’anni. Non è mai stata fatta manutenzione e il risultato lo vediamo. Purtroppo, Comunelli pare difficilmente recuperabile. Rischia di diventare del tutto non agibile, proprio per ragioni strutturali. Consideriamo che uno degli ultimi progetti mai concretizzato, solo per la messa in sicurezza prevedeva un costo di almeno otto milioni di euro”. Per Scudera, il punto focale, in questo periodo, deve essere quello delle acque reflue da affinare.