Comunisti a congresso, il partito e l’andamento amministrativo della città al centro dei lavori

Gela. Una loro rappresentanza, seppur non diretta, l’hanno avuta nel governo della città, nella primissima fase, con l’ex assessore Favitta, poi dimessosi per ragioni di lavoro. I comunisti, che in città hanno come riferimenti soprattutto il segretario Vacca e il presidente D’Arma, domenica celebreranno il congresso locale. Sarà l’occasione, probabilmente, non solo per puntellare l’organizzazione interna ma pure per fare una valutazione sui primi otto mesi di un’amministrazione comunale, che sostengono anche senza rappresentanze in giunta e in consiglio comunale. I comunisti diedero fiducia a Di Stefano, fin dalla fase dell’agorà, quando venne individuato come candidato del “modello Gela”.