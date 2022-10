Comunità energetiche, Regione approva progetto dell’amministrazione: Comune ammesso

Con le comunità energetiche, cittadini, imprese, esercenti e associazioni, possono costituire una rete per la condivisione delle utenze, massimizzando il consumo per accedere agli incentivi, ma anche per rendere più sostenibili le attività condotte e la normale vita quotidiana. In questo modo, si va verso una riduzione dei costi ma anche degli oneri di rete, in una fase come questa nella quale prevale l’esigenza di razionalizzare ogni tipo di consumo. I target posti dall’Unione europea toccano l’individuazione di soluzioni per superare la cosiddetta povertà energetica. Si potrà avere un ruolo nelle comunità energetiche, come produttore oppure come consumatore, a condizioni sicuramente meno gravose rispetto a quelle attuali. Il Comune si pone come “promotore”. Gli enti ammessi alle agevolazioni potranno ottenere dal dipartimento dell’energia un’anticipazione pari al 40 per cento del contributo totale e l’amministrazione regionale accompagnerà gli enti locali nelle diverse fasi del processo fino alla definitiva costituzione delle comunità. Il provvedimento sulle comunità energetiche era già stato condiviso dal sindaco Lucio Greco e dall’intera giunta.