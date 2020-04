“Con emergenza Covid enorme crisi economica in città”, Fi: “Sì a consiglio comunale monotematico”

“Come gruppo di Forza Italia riteniamo che in un momento così complesso – dicono i due consiglieri – con tantissimi commercianti, artigiani, imprenditori e famiglie che si trovano in grande difficoltà economica, dobbiamo avere il coraggio di mettere immediatamente in campo gli indirizzi di una politica economica capace di affrontare adeguatamente l’impatto della crisi e gettare le basi per un rilancio della crescita della nostra città”. Ripartire non sarà semplice e il bisogno sociale è sempre più consistente, in un territorio in crisi da decenni.