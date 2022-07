“Con Greco continua a mancare pianificazione”, Pepe: “Confronto e non si navighi a vista”

Gela. I forzisti locali puntano parecchio sulle prossime regionali e su un progetto, anzitutto imperniato sull’uscente Michele Mancuso che continua ad essere il punto di riferimento politico degli azzurri. Il partito sta cercando di ampliare consensi e riscontri, con un dialogo in corso anche con potenziali nuovi aderenti. Non è un caso che in consiglio comunale c’è chi guarda con molto interesse ai berlusconiani. Il centrista Salvatore Incardona ha di fatto già garantito il supporto a Mancuso. C’è poi il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, che correrà per l’Ars insieme allo stesso Mancuso e al consigliere comunale niscemese Rosetta Cirrone Cipolla. Il gruppo consiliare, affidato a Rosario Trainito e che annovera anche Carlo Romano, è impegnato nel rinsaldare i rapporti con il sindaco Lucio Greco, garantendo piena fiducia all’assessore Nadia Gnoffo. In Forza Italia c’è la convinzione di poter avere un ruolo importante, anche a livello elettorale, ma su un piano amministrativo c’è chi si sarebbe aspettato certamente di più. “Nel partito devo dire che la situazione è lineare – dice il commissario locale Vincenzo Pepe – i consiglieri lavorano e hanno un tipo di rapporto con il sindaco, sicuramente di maggiore condivisione rispetto al recente passato. Il nostro deputato è sempre presente e all’Ars ha lavorato per il territorio. Certo, anche con il sindaco non tutto è rose e fiori. Si doveva fare una riunione di maggioranza, che è poi saltata. Io sono sempre per il confronto. Non mi piace mettere la polvere sotto al tappeto. Da subito, proposi incontri periodici con tutta la maggioranza. Non è stato dato seguito. Forse, il sindaco non ama questo tipo di confronto. Sicuramente, preferisce navigare a vista. La madre di tutte le questioni rimane, perché manca la pianificazione. I numeri in consiglio comunale spesso non ci sono perché gli atti non possono arrivare due o tre giorni prima della discussione in aula. E’ normale che ogni consigliere ha la necessità di approfondire e di chiedere chiarimenti. Il sindaco è stato votato da tutta la maggioranza e non solo da chi gli è più vicino. Purtroppo, la pianificazione di quello che si doveva fare per la città è mancata. Si doveva dare grande attenzione, secondo me, a capitoli come quello dei rifiuti e dello sviluppo economico”. Pepe ammette che rispetto ai rapporti con Greco non tutto gira per come dovrebbe. “Sinceramente, sono anche un po’ stanco – dice ancora – è capitato di partecipare a riunioni durate anche cinque ore e poi l’accordo raggiunto è saltato poco dopo. Alla fine, ci si demotiva”. Pepe rimane comunque alla guida del partito locale, anche se sul fronte amministrativo avrebbe voluto che si raggiungessero target differenti.