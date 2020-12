Con la benedizione dei fazzoletti inaugurato il gruppo scout Agesci Gela 7

Gela. Nasce un nuovo gruppo scout, l’Agesci Gela 7. La benedizione è arrivata questa mattina, presso la parrocchia Santa Maria di Betlemme, durante la celebrazione eucaristica domenicale, presieduta dal parroco Don Filippo Salerno.

Alla presenza di tutte le realtà scout AGESCI della città, il parroco ha benedetto i fazzolettoni del nuovo gruppo i cui colori sono il blu, il colore della serenità donato dal buon Dio a questo nuovo gruppo e posto a sfondo dei tre colori brillanti delle tre branche: il giallo, colore del gioco, simbolo della branca dei lupetti, il verde, il colore dell’avventura, che contrassegna la branca degli esploratori e delle guide, e, non per ultimo, il rosso, colore rappresentativo del servizio, aspetto primordiale della branca R/S (rover e scolte).

Emozione indescrivibile per i capi del gruppo che, con sacrifici e spirito di servizio, si sono formati dal punto di vista educativo e scoutistico, grazie ad un percorso di formazione condotto presso il gruppo Gela 4 di Sant’Antonio, tanto da ottenere il consenso della Zona di appartenenza per l’apertura di questa nuova realtà scout in città.

Emozione anche per il parroco perché, in sinergia con tutta la comunità capi, è riuscito nell’obiettivo di formare un gruppo giovanile in parrocchia, sebbene già presente, ma sotto l’egida di una realtà importante di rilevanza nazionale come l’AGESCI.