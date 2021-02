Con la nave greca riparte il Fai, dibattito con il curatore della mostra di Forlì

Gela. La nave greca è al centro dell’attenzione, come già anticipato dai componenti della delegazione provinciale Fai. Sarà incentrato sul successo della mostra di Forlì “Ulisse. L’arte e il mito” il primo incontro, in webinar, organizzato dalla delegazione guidata dalla docente Giulia Carciotto. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha più volte preannunciato che la mostra si terrà anche in città. Quella di Forlì è stata candidata al Global Fine art Awards, uno dei riconoscimenti più prestigiosi del settore. E’ stata la prima volta, in un’esposizione ufficiale, per i resti della nave trovata nei fondali della costa locale. La webinar è stata organizzata, per il prossimo 19 febbraio, dalle 18, e sarà possibile collegarsi attraverso il link seguente https://zoom.us/webinar/register/WN_aYgGuxFBRFWl01Z4x9ML6A.