“Con Pd e M5s? Valuteremo partendo da modello Regione”, Ventura: “Iv non è in giunta”

I renziani non hanno ancora deciso quale sarà la posizione ufficiale rispetto alla giunta dell’avvocato Greco. “A settembre – aggiunge Ventura – nomineremo i due coordinatori cittadini e attraverso la direzione si deciderà se appoggiare la giunta oppure se essere opposizione. Anche qualora decidessimo di sostenere Greco, lo faremmo senza rappresentanti in giunta”. Il dialogo nel centrosinistra “allargato” non è un tabù. “Le condizioni ci sono – continua l’ex consigliere comunale – a questo punto, mi chiedo se non sia possibile valutare anche la posizione degli autonomisti e dell’Udc”. Ventura, in attesa di decisioni ufficiali, chiarisce che nell’attuale giunta comunale non ci sono esponenti di Italia Viva, nonostante i rapporti politici che sono intercorsi con l’assessore Cristian Malluzzo. “L’ingresso di Malluzzo in giunta non ha nulla a che vedere con Italia Viva – conclude – è una persona che stimo. Abbiao un ottimo rapporto. E’ stata però una scelta fatta un anno fa da Sicilia Futura e poi sostenuta da “Un’Altra Gela”. La presenza di Malluzzo in giunta è da riferire ad “Un’Altra Gela”. Ripeto che se anche Italia Viva sostenesse Greco, lo farebbe comunque senza assessori”. Il puzzle politico nel “nuovo” centrosinistra locale, probabilmente allargato ai grillini, non sarà comunque semplice da completare, fino all’ultimo pezzo.