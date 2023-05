“Con Pd, M5s e civici condividiamo temi”, Alario: “Se a Caltanissetta policlinico, a Gela Asp”

Gela. “Fino ad oggi il confronto è stato sui temi, compresa la sfiducia. Non abbiamo ancora discusso di un vero e proprio percorso per un’alleanza. Ci sono però tanti spunti favorevoli che vanno in questa direzione”. Uno dei fondatori del movimento civico “Rinnova”, il medico Giampaolo Alario, è tra quelli che crede parecchio nella costruzione di un polo di centrosinistra del tutto alternativo all’attuale amministrazione Greco, con o senza sfiducia. Del resto, i gruppi di quest’area hanno frenato la corsa a testa bassa del centrodestra, che invece già ad inizio mese, nel corso della seduta sulla mozione, avrebbe voluto il voto. “Non abbiamo dato nessun appoggio al sindaco Lucio Greco e alla sua amministrazione – continua – siamo stati sempre lontani da questo governo della città. Abbiamo solo voluto concedere un termine ulteriore per gli atti finanziari. La città lo merita. Io spero che l’amministrazione riesca a risolvere questa gravissima situazione. Sono stati approvati i riaccertamenti ma non basta. Non ci sono molte notizie su come stiano procedendo le attività. In questo periodo, si sente parlare solo di eventi e di costi”. Alario non trascura neppure quello che dovrebbe essere un tema da sostenere con vigore, anche al di là del contesto meramente politico. “Non ho nulla contro l’eventuale policlinico a Caltanissetta – continua – non mi è mai piaciuto il campanilismo. Però, anche il nostro territorio merita rispetto. Quindi, se Caltanissetta venisse individuata per il policlinico, Gela dovrà avere l’Asp ed esserne capofila. La disciplina in materia è chiara. Se Caltanissetta ottenesse il via libera al policlinico, che ha una sua struttura ben precisa, non potrà essere contemporaneamente Asp. La politica deve lavorare in questa direzione. La città ha bisogno di ritrovare dignità, a partire dai servizi sanitari”. E’ un punto che per Alario può essere attrattore anche rispetto ad una potenziale alleanza politica. “Voglio capire quale sia su questo punto la posizione del Pd e del Movimento cinquestelle, sia a livello nazionale che sul piano regionale – continua – sono questi i temi sui quali dobbiamo confrontarci e programmare. Per andare avanti insieme deve esserci la volontà di tutti”. Ormai dallo scorso anno, il gruppo di “Rinnova”, che in consiglio annovera l’ex dem Alessandra Ascia, sta dialogando con le forze progressiste e di centrosinistra. La stessa Ascia, insieme alla grillina Virginia Farruggia e all’indipendente di sinistra Paola Giudice, ha dato vita all’intergruppo “Unità progressista”.